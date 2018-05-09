عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد النصر

جهينة نيوز

ينطلق في الساحة الحمراء في موسكو، عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الأربعاء، عرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرة الـ 73 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمي.

وعلى أنغام أغنية "الحرب المقدسة" التي ألفها الملحن المعروف ألكسندروف، يتقدم جنود من كتيبة حرس الشرف الـ 154 من فوج التجلي إلى الساحة الحمراء حاملين العلم الوطني لروسيا الاتحادية وراية النصر.

ويستهل العرض العسكري وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي سيصل إلى الساحة عبر بوابة برج "سباسكي" للكرملين، وسيتفقد التشكيلات العسكرية رفقة قائد القوات البرية لروسيا الاتحادية، أوليغ ساليوكوف.

بعد الجولة التفقدية، سيقدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو تقريراً للرئيس الروسي، القائد العام للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين حول استعداد القوات للاستعراض.

ويلقي الرئيس بوتين، كلمة يفتتح بها الاستعراض العسكري معلنا دقيقة صمت. بعد ذلك، ستبدأ المراسم الاحتفالية الرسمية في الساحة الرئيسية بروسيا.

وأعلن وزير الدفاع، أنه سيشارك في العرض العسكري بالساحة الحمراء 13 ألف فرد يمثلون جميع فروع وأسلحة القوات المسلحة في روسيا، 159 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، و75 طائرة.

ولأول مرة سيشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء طلاب أكاديمية ناخيموف البحرية في سيفاستوبول، ومدرسة الحرس الرئاسي الروسي بموسكو، وطلاب أكاديمية سمولينسك العسكرية للدفاع الجوي العسكري وغيرهم.

وستظهر في الساحة الحمراء طوابير المعدات الحربية الحديثة —عربات دعم الدبابات "تيرميناتور"، المجمعات الآلية لإزالة الألغام الروبوت"أوران-6"، مجمعات قتالية متعددة الوظائف "أوران-9" وطائرات بدون طيار "كورسار" و"كاتران".

كما ستعبر الساحة الحمراء مركبات الطرق الوعرة، عربات الثلوج العسكرية، وسيارات الدفع الرباعي "واز" المزودة برشاش "كورد". و راجمة صواريخ "سميرتش"، العربة المصفحة "تايفوتن كا" 4-4، المركبة القتالية المضادة للطائرات "تور-ام2" المركبة المدرعة "باترول"، منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير-إس"، و"اس-400"، دبابات "أرماتا" وحاملة الأفراد مدرعة "بوميرانغ" ، مركبة المشاة القتالية "كورغانتس" وغيرها من المعدات.

يختتم الاستعراض بتحليق 75 طاقم للطيران العملياتي التكتيكي بعيد المدى، طائرات النقل العسكري، حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160"، وقاذفات استراتيجية من طراز "تو-95 ام اس"، قاذفات بعيدة المدى "تو-22 ام3"، طائرات إعادة التزود بالوقود "ايل-78"، طائرات نقل عسكرية "ايل-76 ام دي"، مقاتلات "سو-35"، "سو-30 اس ام"، "ميغ-29"، "ميغ-31"، قاذفات "سو-34"، "سو-34 ام"، طائرات "سو-25" الهجومية، مروحيات "مي-26"، "مي-8"، "مي-28 ان"، "كا-52"، "مي-24". وعدا ذلك، ستشارك في العرض أحدث طائرتين "سو-57".

في إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر تشهد موسكو والكثير من المدن الأخرى في روسيا والعالم مسيرة الفوج الخالد والتي يحمل فيها مئات آلاف المشاركين صور أقربائهم ممن قضوا في الحرب الوطنية العظمى.

كما تشهد موسكو وعدد من المدن الروسية عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بذكرى الانتصار على النازية.

وأوعز وزير الدفاع الروسي بمناسبة ذكرى مرور 73 عاماً على انتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى في 1941-1945، بقيام الوحدات العسكرية للقوات المسلحة في روسيا بإطلاق 30 طلقة مدفعية في هذا اليوم الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، وإطلاق الألعاب النارية تتويجا للاحتفالات بعيد النصر.

سبوتنيك