أبراج يوم الاربعاء 2018/5/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم5/8: بعيد عن السطحية، يرسم أهدافه، يتعامل بعفوية لشدة اقتناعه بما يفعل، اجتماعي، لطيف المعشر، مواليد اليوم ندعيهم بملح الحياة بسبب شهامتهم واستقرارهم والتزامهم وخاصةً تعلقهم بالجذور، غالباً ما يتأخر بالارتباط لأنه محلل ومتفهم بالحياة، في الفترة القادمة بناء وتكريس أسس ثابتة، يحقق ضمان في تحصيله بالعمل، علاقة جيدة مع الغير، للبعض خسارة نشاط معين بسبب مشاكل مادية، الصحة حرجة، وللبعض تغيير و سفر وتقدم سريع و أبعاد جديدة و إرث و مواضيع مالية و تغيير عقارات في نهاية السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: جرّب من الصبح أن لا تفقد الحماية والمناعة لأن نهارك أيضاً يحمل لك لوم وعتاب وظروف معاكسة قد تتعرض بسببها علاقاتك للتراجع، جرّب أن تعيد قراءة الأمور بتروي، ابتعد عن الأشخاص السلبين وانتبه على صحتك،يوم فارغ تماماً من الحظوظ، انتبه من التآمر عليك، بالعموم اليوم يوجد خيبة أمل أو تأجيل لك مولود الحمل.

الثور: أنت تتحمس المشاركة مع أصدقاءوأيضاً اليوم جيد لتلتقي مع الأصدقاء،مطلوب منك الوفاء لتتمتع مع الرفقة وتسمع كلام يعجبك وتكون مطمأن البال ووقوف أحد الأصدقاء لجانبك، خاصةً أنت اليوم متسلح بطاقة تسمح لك أن تقيم دعوات وتمتن علاقات وتحتضر علاقات من جديد بوجه رياح محتملة وتقدم مساعدة أو نصيحة، المعنى اليوم للأصدقاء وللمعارف الجديدة مولود الثور.

الجوزاء: نهارك اليوم يتحدث عن عمل وعن مسؤولية صعبة لذلك من الصباح لديك مسائل ملّحة يجب أن تعالج أمورك بكل مهنية واحتراف، اليوم حصانتك قوية بوجود كوكب الزهرة الذي عندك، لكن أنت قادر أن تعزز فرض نجاحك وتقدمك وتحضر جيداً لعملك وتحافظ على صورتك الجميلة والتزامك بمواعيدك، وإذا انضغط عليك ضغط أعصاب كن حذر من التعامل مع الغرباء مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم جريء لكي تأخد برأي الآخرين وتسجل وقفات وانصياع لطرف آخر حتى تتجنب بعض المشاكل، نهار يحمل لك موعد أو لقاء مهم، لا تعصب لكي تعيش لحظة فرح وتشارك برحلة عمل أو تشارك في منافسة، يوم جيد للحبايب، يوم جيد لتقوم بعملية تجارية أو مفاوضات، بالمعنى نشيط بالحركة والاتصالات والاستقبال والتوديع اليوم مولود السرطان.

الأسد: اليوم تتعاطى بأمور إدارية مصرفية، جرّب أن تتراجع عن خطوة قمت بها في السابق لأن اليوم فيها جدال ونزاع، لكن أنت تقدر على قراءة جديدة لحساباتك المالية بهدف تعزيز استقرارك المالي لتطلع بقرار مهم، تتجنب المبالغة والانفاق، لا تعصب لأن اليوم في مرافقة مريض أو احتمال تطلب ديون أو وجود قصة تتعلق بالأمور المالية المشتركة مثل قرض بنك استحقاق استشفاء مرافقة مريض زيارة مريض، يوجد أمور تتعلق بالمشافي مولود الأسد.

العذراء: اليوم تركيزك على شراكة سواء شراكة عمل أو شراكة عاطفة، احتمال أن تمر اليوم بتجربة أو تواجه منافس أو خصم لا تقوم بمشكلة وخاصةً مع الشركاء، يمكن أن يكونو مسؤولين أو أصحاب نفوذ أو قرار، بجميع الأحوال جرّب أن تقرب المسافة بينك وبين الآخرين، وانتبه على وضعك الصحي مولود العذراء.

الميزان: اليوم يتراكم العمل عندك لذلك انتبه من متاعب مهنية، لذلك لا تتردد اطلب دعم ومساعدة ونظّم جدول أعمالك ولا تلتهي وجرّب ابحث عن توازن واعتدال معالجة الأمور، الصحة يجب أن تأخذ قسط من الراحة، وقسم من مواليد الميزان سوف يتسلمون مسؤولية تدعه يتنقل من مكان لمكان، أنت منضغط في العمل مولود الميزان.

العقرب: اليوم من الصعب منافستك لأن سريع التحرك ولا تفسح المجال للآخرين غير أن يتحركوا مثل ما تريد، تشغل الساحة، تحب المشاركة و سوف تكون مشاركتك ديناميكية وصاحب مهارة، إذاً اليوم مطمأن للتطورات، ويحمل لك النهار حدث مهم على صعيد معنوي أو مادي أو اجتماعي له تسلية ونشاطات وايجاد حل قاسم بينك وبين الآخرين لأن اليوم منافسة، صوت مسموع، الاهتمام بالأولاد، يمكن أن تكون مبسوط أكثر من غيرك مولود العقرب.

القوس: اليوم تخوض تجربة عائلية وشخصية تشغلك في عملك أحد أفراد عائلتك، اليوم بإمكانك أن تعمل تغيير ملموس وتصحح وضعك مع العائلة، وتكون حريص على عائلتك، ولا تعرض استقرارك العائلي وتتراجع بسبب أو أحد أفراد العائلة ممكن أن تكون أعطال أو تصليحات، تطلب اليوم أن يكون حضورك ضروري، جرّب أن لا يعلو صوتك، هدء من روعك، قدّم ما لديك، لا تهمل متطلبات العائلة، اليوم عموماً للمنزل بدها طولة بال و عمل كثير من تصليحات و أعطال لك مولود القوس.

الجدي: من الصباح حابب أن تقوم برحلة وتشارك نشاطات لتطرح أفكار مميزة للمقابلات، تعثر على حل لمشكلة وتضيف حماسة إلى وقتك، لابد أن اليوم يحالفك الحظ، إذاً اليوم لا تسكت عن ظلم، كثّف تحركاتك، قسم أيضاً من الجدي يرغبون بإقامة حوار مع أحد أقرباء أو الجيران أو التعامل ببيع وشراء على مستوى الاتصالات والحركة والاجهزة الالكترونية، شيء يتعلق بسيارة أو جوال مولود الجدي.

الدلو: اليوم يمكن أن تستعجل في مصروفك، وجرّب أن تكون متفائل، احترم أي التزام مالي، احتمال قسم من الدلو يمكن أن تتلقى عرض ويجب دراسته قبل أن تعطي رأيك، جرّب أن تعزز موقعك ولا تكون أناني، اليوم القمر في بيتك الخاص لمواردك الشخصية، إذاً اليوم اهتمام بإدارة ما عندك من مال مصروف هدايا مكاسب أخبار معنوية تعادل الأمور المالية مولود الدلو.

الحوت: اليوم تتركز الأضواء، مليء بالطاقة، الأضواء عليك لكي تلعب دور وسيط ومحاور، وخاصةً القمر عندك يعطيك النشاط الذهني وتقدر أن تعبر عن رأيك وتكسب مهارة جديدة، اليوم جيد وجميل لتتآلف وتكسب تأييد، كن هادئ و سيّر أمورك لأن اليوم دبلوماسية، القمر باقي عندك، معنى هذا أنه توجد قصة تتعلق بالطاقة والنشاط والحسم بالقوة لك مولود الحوت.