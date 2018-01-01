تصريح إعلامي للسيدة #أسماء_الأسد على هامش الحفل الختامي لبرنامج #تكوين لريادة الأعمال

الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 22:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

تصريح إعلامي للسيدة #أسماء_الأسد على هامش الحفل الختامي لبرنامج #تكوين لريادة الأعمال


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