الخارجية: سورية تدين بشدة قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

جهينة نيوز:

اعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، ان الجمهورية العربية السورية تدين بشدة قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي يثبت مجددا تنكر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

واضاف المصدر ان ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأمريكي أظهرت عزلة الولايات المتحدة وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات في العالم

وشدد المصدر على ان الجمهورية العربية السورية اذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا فإنها واثقة تماما بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للادارة الامريكية والذي يؤثر في امن واستقرار المنطقة والعالم