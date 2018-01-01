السعودية تؤيد قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران

الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 22:01 | سياسة, عالمي

السعودية تؤيد قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران

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