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السعودية تؤيد قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران
الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 22:01 |
سياسة
,
عالمي
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