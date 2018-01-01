روحاني: إيران ستبقى في الاتفاق النووي من دون واشنطن

جهينة نيوز:

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم، ان ايران دولة تلتزم بما تلتزم به و أمريكا لم و لن تلتزم بتعهداتها، وذلك في رد على اعلان الرىيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني.

وقال روحاني: ان هذا الاتفاق هو اتفاق دول و لم يكن بين أمريكا وإيران، منوها الى ان إيران ستبقى في الاتفاق النووي من دون واشنطن.

وقال روحاني أنه على الشعب الايراني ألا يقلق في هذه المرحلة، مشيرا الى اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية تحسبا لهذا القرار الأمريكي.

واضاف روحاني قائلا: سنبدأ بتخصيب اليورانيوم في حال فشل الاتفاقية لكننا سننتظر عدة أسابيع قبل ذلك، لافتا الى انه أصدر تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري.