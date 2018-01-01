ترامب يعلن انسحابه من الاتفاق النووي الايراني

جهينة نيوز:

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي الايراني واصفا اياه "بالاتفاقية الكارثة التي منحت النظام الإيراني مليارات الدولارات"

وقال ترامب، لدينا أدلة واضحة بأن الوعد الإيراني بعدم إنتاج سلاح نووي هو أكذوبة منوهة الى ان الصفقة فشلت في الحد من طموحات إيران النووية وأيضا تطوير برنامجها للصواريخ.

واضاف ترامب النظام الإيراني سيواجه مشاكل أكبر في حال مواصلته البرنامج النووي، مشيرا الى ان الاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم.