تبرئة شيرين عبد الوهاب في قضية ‘‘البلهارسيا‘‘

جهينة نيوز

قضت محكمة استئناف في القاهرة الثلاثاء ببراءة الفنانة شيرين عبد الوهاب من تهمة نشر اخبار كاذبة والغاء حكم محكمة الجنح الصادر في شباط/فبراير الماضي بحبسها 6 اشهر، وفق مسؤول قضائي.

واوضح المسؤول ان محكمة الاستئناف قضت بالبراءة والغت الحكم الاول لسبب اجرائي.

وطعنت شيرين بحكم اصدرته محكمة جنح في القاهرة في 27 شباط/فبراير الماضي بالحبس 6 اشهر لأنها قالت مازحة في إحدى حفلاتها إن من يشرب من النيل يصاب بالبلهارسيا.

وكانت إحدى المعجبات بشيرين طلبت منها أن تغني أغنية "ماشربتش من نيلها" خلال حفلة العام الماضي فردت عليها المطربة مازحة "حيجيلك (ستصابين) بالبلهارسيا".

وساد اعتقاد في مصر لسنوات طويلة أن السباحة في مياه النيل تؤدي إلى الإصابة بالبلهارسيا.

وصدر هذا الحكم بعدما رفع محام غير معروف دعوى ضد شيرين وقدم للمحكمة تسجيلا للحفل الذي شهد هذه الواقعة