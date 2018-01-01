السيدة اسماء الأسد تحضر الحفل الختامي لبرنامج تكوين لريادة الأعمال

جهينة نيوز:

حضرت السيدة أسماء الأسد، اليوم، الحفل الختامي لبرنامج تكوين لريادة الأعمال الذي أطلقه بنك البركة سورية بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمبادرات.. وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بـدمشق..

وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:

إيمانا بقدرات الشباب السوري المبدع، الذي لم تنكسر إرادته رغم الحرب والظروف التي تمر بها #سورية.. وتأكيداً على ضرورة وأهمية مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية في العملية التنموية.. ودعماً وتشجيعا للمشاريع الشبابية الإبداعية الصغيرة ولكل من يساهم في تحويلها من أفكار إلى مشاريع منتجة.. السيدة #أسماء_الأسد تحضر الحفل الختامي لبرنامج #تكوين لريادة الأعمال الذي أطلقه بنك البركة سورية بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمبادرات.. وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بـ #دمشق..

وأضافت الرئاسة،

الحفل تضمن عرضا شاملا لعدد من المشاريع الشبابية المتميزة.. الفكرية والتنموية.. واختتم بتكريم المشاريع الـ3 الأوائل..