الدولار إلى أعلى مستوى في 2018

جهينة نيوز

صعد الدولار إلى أعلى مستوى منذ بداية 2018 أمام عملات منافسة اليوم (الثلثاء) مع هبوط اليورو الذي دفع التجار إلى شراء العملة الأميركية، على رغم بعض المخاوف من أن تكون وتيرة صعودها أسرع من اللازم.

وارتفع الدولار نحو 4.5 في المئة أمام سلة من العملات المنافسة في ثلاثة أسابيع مع تبدد التوقعات بأن تحذو بنوك مركزية أخرى حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تطبيع السياسة النقدية.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم، وارتفع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة عملات بنسبة 0.4 في المئة إلى 93.08 مع استمرار الأسواق في تصفية مراكز مدينة تراهن على انخفاض الدولار تكونت في الأشهر الأخيرة، ما دفع العملة إلى الصعود على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

وحقق الدولار بعضاً من أكبر مكاسبه اليوم أمام اليورو والدولار الأسترالي اللذين انخفضا 0.4 في المئة و0.8 في المئة على الترتيب.

وعلى رغم صعود الدولار، ظل الين الياباني متماسكاً أمام العملة الأميركية وغيره من العملات الرئيسة، ما يشير إلى استمرار حال الحذر في السوق.

المصدر : رويترز