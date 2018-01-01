«فيفا» يغرم الاتحاد الروسي بسبب هتافات مسيئة خلال لقاء فرنسا الودي

جهينة نيوز

أعلن «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا) اليوم (الثلثاء، انه غرم الاتحاد الروسي للعبة مبلغ 30 الف فرنك سويسري (30 ألف دولار) بسبب هتافات عنصرية وجهتها الجماهير الروسية للاعبي فرنسا خلال مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم.

وسمع مصور من «رويترز» كان موجوداً في الملعب خلال انتصار فرنسا 3-1 على روسيا في اذار (مارس) الماضي في سان بطرسبرغ صيحات عنصرية توجه للاعبين فرنسيين في مواقف عدة بما في ذلك عندما توجه نغولو كانتي الى جانب الملعب لتنفيذ رمية تماس.

وتعهدت روسيا محاربة العنصرية مع مواجهة البلاد لعمليات تدقيق متزايدة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي ستقام في الفترة من 14 حزيران (يونيو) وحتى 15 تموز (يوليو) المقبلين في 11 مدينة بما في ذلك موسكو وسان بطرسبرغ وسوتشي.

المصدر رويترز