تجهيز الدفعة الثانية من مسلحي ريف حمص الشمالي للخروج باتجاه الشمال السوري

جهينة نيوز:

افادت مصادر ميدانية بانه من المتوقع خروج ما يقارب 3000 ارهابيا مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي باتجاه الشمال السوري ضمن الدفعة الثانية.

هذا وخرج يوم امس مايقارب 100 حافلة كدفعة اولى تقل اكثر من 3300 ارهابي من مدينة الرستن باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب، حيث وصلت صباح اليوم، الى معبر الزندين في مدينة الباب بريف حلب، وقد تم ايقاف الحافلات اكثر من 4 ساعات عند المعبر لعدم مسلحي مدينة الباب السماح لهم بمواصلة الطريق باتجاه جرابلس.

وذكرت " الوطن" ان معظم الذين خرجوا من الإرهابيين حتى اللحظة هم من متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة وممن خرجوا سابقا من حمص القديمة وتجمعوا في ريف حمص الشمالي