لافروف: روسيا تسعى لعدم تكرار فظائع الحرب العالمية الثانية

جهينة نيوز

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا منفتحة على الحوار وتسعى لعدم تكرار فظائع الحرب العالمية الثانية وتتصرف بشكل لا يلحق الضرر بأمن أي دولة وتؤكد استعدادها لإيجاد توازن بالمصالح المتبادلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله اليوم خلال وضع أكاليل زهور على نصب تذكارية لدبلوماسيين “سوفيتيين” قتلوا أثناء الحرب العالمية الثانية: “روسيا لن تتصرف أبدا على نحو يلحق الضرر بأمن أي دولة ونحن منفتحون دائما على الحوار الصادق والصريح الذي يعتمد على احترام مصالح جميع الشركاء والسعي لتحقيق توازن بين هذه المصالح”.

وشدد لافروف على أن موسكو مستمرة في انفتاحها على الحوار مبينا “أنها ستدعم هذه المبادئ باستمرار وستعمل كل ما بوسعها لضمان عدم تكرار الفظائع التي عانت منها الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية”.

وأشار لافروف إلى أن حقيقة التهديدات المشتركة والعدو المشترك سمحت للدول التي لها إيديولوجيات متعاكسة أن تتوحد من أجل النصر المشترك وقال: “أنا مقتنع بأنه يجب علينا جميعا أن نتعلم من هذه التجربة التي لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالوضع العالمي اليوم”.

وتحيي روسيا غدا الأربعاء الذكرى الـ 73 للنصر على النازية الألمانية في الحرب الوطنية العظمى “الحرب العالمية الثانية”.