هبوط مفاجئ لطائرة كورية شمالية بالصين وسط توقعات بوجود "كيم جونغ أون" داخلها!

الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 14:59 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

هبوط مفاجئ لطائرة كورية شمالية بالصين وسط توقعات بوجود

جهينة نيوز

هبطت طائرة ركاب قادمة من كوريا الشمالية في مدينة داليان الساحلية الصينية، دون أن تستبعد وسائل إعلام يابانية وكورية جنوبية، احتمال أن يكون الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون على متنها.

وقالت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية الرسمية، الثلاثاء، إن الطائرة وصلت إلى المطار وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونشرت هيئة الإذاعة اليابانية صورة طائرة "إير كوريو"، التي قالت إنها التقطت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مطار داليان.

ولا توجد رحلات منتظمة بين كوريا الشمالية وداليان، على الرغم من أن الكوريين الشماليين يزورونها بشكل متكرر، وميناءها فعال في التجارة البينية بين البلدين.

وزار كيم جونغ أون الصين في مارس اذار للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل ستة أعوام، وهي رحلة أكدها الطرفان علنا بعد عودته الى كوريا الشمالية فحسب.


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