ليبرمان: الحرب مع إيران أمر مستبعد!

جهينة نيوز

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن اندلاع حرب بين بلاده وإيران أمر غير مرجح.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم عن ليبرمان قوله: "باعتقادي، من غير المرجح أن تخوض إسرائيل حربا"، مشيرا إلى أن تل أبيب تمكنت من النأي بالنفس عن القتال الدائر في سوريا على مدى سنوات.

وأشار ليبرمان، في تصريحه بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن بلاده قادرة على التصدي لأي تحديات وتهديدات، مضيفا أن إسرائيل لا تريد التصعيد، لكنها مستعدة لجميع السيناريوهات.

وتابع قائلا إن "الهستيرية في وسائل الإعلام ومحاولات زرع الرعب بين المواطنين لا مكان لها"، وذلك على خلفية تقارير صحفية تتحدث عن حالة من الاستنفار الأمني عند الحدود مع سوريا، تحسبا لضربات صاروخية محتملة من قبل طهران، انتقاما لمقتل عدد من العسكريين الإيرانيين بغارات جوية إسرائيلية على سوريا في وقت سابق من العام الجاري.

المصدر: جيروزاليم بوست