هآرتس: "حزب الله سعيد بنتائج الانتخابات... وإسرائيل أيضاً"!

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي إنّ "حزب الله يجب أن يكون سعيدا بنتائج الانتخابات النيابية، وعلى إسرائيل أن تكون سعيدة أيضا".

وقال الكتائب في الصحيفة تسفي بارئيل في مقال نُشر أمس الإثنين إنّ "استقرار لبنان يصبّ في مصلحة إسرائيل، رغم فوز "حزب الله" اللبناني الذي خاض، في السابق، حروبا ضد إسرائيل".

ورأى الكاتب الإسرائيلي أنّ وجود حزب الله ساعد على تحقيق "توازن الردع" بين إسرائيل ولبنان في الماضي، مشيرا إلى أن هذا التوازن منع تجدد الحرب بين البلدين.

ولفت إلى أنّ "حزب الله لا يهاجم إسرائيل لأنه يخشى من استهداف البنية التحتية المدنية في لبنان من قبل إسرائيل"، مضيفا: "لذلك فإنّ مزيدا من الازدهار للبنان يعني مزيدا من الردع الإسرائيلي لـ"حزب الله" الذي سيكون أكثر خشية من استهداف إسرائيل للبنية التحتية في لبنان".

واعتبر بارئيل أنّ نتائج الانتخابات هي بداية للمعارك السياسية، التي ستأتي في القريب العاجل، مشيرا إلى أنّه لا يجب تفسيرها بأنّها "فوز لإيران أو هزيمة للسعودية".