هآرتس: "حزب الله سعيد بنتائج الانتخابات... وإسرائيل أيضاً"!

الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 14:16 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

هآرتس:

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي إنّ "حزب الله يجب أن يكون سعيدا بنتائج الانتخابات النيابية، وعلى إسرائيل أن تكون سعيدة أيضا".

وقال الكتائب في الصحيفة تسفي بارئيل في مقال نُشر أمس الإثنين إنّ "استقرار لبنان يصبّ في مصلحة إسرائيل، رغم فوز "حزب الله" اللبناني الذي خاض، في السابق، حروبا ضد إسرائيل".

ورأى الكاتب الإسرائيلي أنّ وجود حزب الله ساعد على تحقيق "توازن الردع" بين إسرائيل ولبنان في الماضي، مشيرا إلى أن هذا التوازن منع تجدد الحرب بين البلدين.

ولفت إلى أنّ "حزب الله لا يهاجم إسرائيل لأنه يخشى من استهداف البنية التحتية المدنية في لبنان من قبل إسرائيل"، مضيفا: "لذلك فإنّ مزيدا من الازدهار للبنان يعني مزيدا من الردع الإسرائيلي لـ"حزب الله" الذي سيكون أكثر خشية من استهداف إسرائيل للبنية التحتية في لبنان".

واعتبر بارئيل أنّ نتائج الانتخابات هي بداية للمعارك السياسية، التي ستأتي في القريب العاجل، مشيرا إلى أنّه لا يجب تفسيرها بأنّها "فوز لإيران أو هزيمة للسعودية".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    8/5/2018
    15:34
    كنت مفكر الصحافه الاسرائيليه اذكى من هيك بكثير
    اتفق مع صحيفه " هارتس " في الشق الاول من التحليل ..ان فوز المقاومه يعطي الامن الاستقرار من خلال موازنه قوه الردع في لبنان لحين وجود حل للازمه في المنطقه -- اما في الشق الثاني اعتقد خوف اسرائيل من ضرب البنيه التحتيه التي تملكها والتي هدد بضربها حزب الله اكثر من مره .. اكبر من خوف حزب الله علي .. ضرب اسرائيل لمجاري الصرف الصحي ، ومراكز تجميع القمامه في لبنان ..طز بهيك تحليل كنت مفكر الصحافه الاسرائيليه اذكى من هيك بكثير .. والعقليه الصهيوينيه لاتتغير ... ولا تنغشوا فيهم ...اذا كنتوا زلم .. جوبوا الاستفزاز .. ( وعند جهينه الخبر اليقين ) .

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا