بالصور .. نتنياهو يقديم الحلوى لرئيس الوزراء الياباني بالحذاء والجدل مستمر

جهينة نيوز:

لا تزال دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزوجته للعشاء في منزله مثار اهتمام و جدل كبيرين في وسائل الإعلام اليابانية في وقت لم يصدر أي تعليق رسمي من اليابان حتى الآن .

ووجهت وسائل إعلام انتقادات لما حدث باعتباره يعبر عن عدم احترام لرئيس وزراء اليابان. ولم يصدر تعليق رسمي من اليابان حتى الآن".

وبدأت القصة عنما قدم طباخ نتنياهو الحلوى في حذائين.

وأشار موقع اليابان بالعربي على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا على الواقعة: "أثار العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل جدلا كبيرا.

وبحسب الموقع "فقد فوجئ رئيس الوزراء وزوجته بدخول الطاهي "الشيف" العامل في منزل نتنياهو وهو يقدم الشوكولاتة في حاوية معدنية على شكل حذاء. ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، يقول الشيف بأن آبي وزوجته استمتعا بوجبة الطعام خاصة الحلوى".