البدء بأعمال الصيانة لخطوط شبكة الكهرباء بريف حمص الشمالي

جهينة نيوز

بدأت ورشات شركة كهرباء حمص أعمال الصيانة والتأهيل لخطوط الشبكة في ريف حمص الشمالي بالتزامن مع خروج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وقال مدير شركة الكهرباء بحمص المهندس مصلح الحسن إنه تم تأهيل وصيانة نحو 20 بالمئة من خطوط 20 ك .ف على الخط الممتد باتجاه بلدة الدار الكبيرة والنسبة ذاتها على الخط الممتد باتجاه بلدتي تير معلة وتلبيسة.

وأشار الحسن إلى أن تقييم حجم الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية في ريف حمص الشمالي سيتم فور تحريرها بالكامل موضحا أن جميع الورشات جاهزة للقيام بأعمال التأهيل والصيانة في المناطق المذكورة.

وتم في الأول من الشهر الجارى التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عوائلهم من ريفى حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها إضافة إلى فتح الطريق الدولي حمص- حماة وتأمينه من قبل وحدات الجيش.

سانا