تركيا: تراجع الليرة التركية أمام الدولار بشكل قياسي

جهينة نيوز:

تراجعت قيمة الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي بشكل قياسي، في ظل استمرار تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وتجاوز سعر صرف الدولار أكثر من 4 ليرات و27 قرشًا بحلول الساعة العاشرة من صباح اليوم. بحسب موقع (تركيا الآن).

وفقدت الليرة التركية نحو 10% بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام وهو ما جعلها بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة في العالم.

وكان البنك المركزي التركي، قرر الاثنين، تخفيض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية “الفوركس” في خطوة ينتظر منها تؤدي إلى زيادة السيولة في النقد الأجنبي في الأسواق المالية التركية.

تأثرت الليرة التركية بشكل بالغ بعد خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية.

وخفضت ستاندرد آند بورز تقييم الديون السيادية التركية طويلة الأجل في تركيا إلى -BB وقصيرة الأجل إلى BB موضحة إلى أن قرارها بخفض التصنيف “يعكس وجهة النظر بأن هناك خطرًا بحدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون”.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف تركيا من Ba1 إلى Ba2، وقال أردوغان منتقدًا هذا القرار: “إن الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع”.

المصدر Zaman