أصالة تهاجم برامج المواهب: بيكفي نرضى بالقليل

الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 12:12 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أصالة تهاجم برامج المواهب: بيكفي نرضى بالقليل

جهينة نيوز:

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً كبيراً من خلال نشرها تغريدة عبرت فيها عن موقفها من برامج المواهب.

وقد وجهت الفنانة عبر حسابها الخاص على "تويتر" رسالة حادة اللهجة إلى تلك البرامج والقيمين عليها. وأشارت إلى أن هناك مواهب مهمة جداً في العالم العربي إلا أنها لا تظهر على الشاشات. واعتبرت أن عدداً قليلاً من تلك الأصوات يظهر على الشاشة.

وكتبت: "محتاجين نعلو بالذائقة الفنيّة لنتلمّس أطراف مشاعرنا التي دُهست في زحمة برامج ومواهب دمّرت ما تبقّى لنا من محاولات ارتقاء. أكيد فيه أصوات فخمه بس وينهم؟ وبيكفّي نرضى بالقليل".


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