شعبان عبد الرحيم في المستشفى ويصرخ: "ماحدش بيسأل عني"

جهينة نيوز:

يعيش المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم حالة من الإكتئاب بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

إلا أن تدهور الحالة الصحية لشعبان ليست السبب الوحيد لإكتئابه، لكن تجاهل الوسط الفني له وعدم التواصل معه للإطمئنان عليه أصابه بصدمة، حيث لم يفكر في زيارته سوى الفنان أحمد عدوية، وهو ما جعل شعبان يصرخ للمقربين منه غاضباً: "ماحدش بيسأل عني".

ومن المقرر أن يغادر "شعبولة" المستشفى خلال الأيام القادمة بعد أن يتعافى بشكل كامل.

وكان الفنان الشعبي أطلق أغنية جديدة للاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي والمنتخب المصري احتفالاً بالموسم الرائع الذي يقدمه صلاح مع المنتخب وفريقه الانكليزي.