الكونغرس يعتزم توسيع برنامج "تدريب وتجهيز" للجماعات المسلحة في سوريا

جهينة نيوز

يعتزم الكونغرس الأمريكي اعتماد زيادة في برنامج البنتاعون لـ"تدريب وتجهيز" الجماعات المسلحة في سوريا حتى نهاية عام 2019، وفقا لمشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للعام المقبل.

ويطالب المشروع الرئيس الأمريكي بتقديم تصور مفصل للجنة الدفاع في الكونغرس، حول جهود الإدارة الأمريكية لتدريب وإنشاء قوات سورية والتحقق منها على النحو اللازم.

وتتضمن خطة المشروع أيضا معلومات مفصلة حول التدابير المتخذة لضمان المساءلة عن المعدات المقدمة للمسلحين، وكيفية تقييم فاعلية هذه الفصائل.

يشار إلى أن القوات الأمريكية تستخدم حاليا قاعدة التنف، جنوبي سوريا، لتدريب وتجهيز فصائل مسلحة، كما تقدم دعما لقوات "سوريا الديمقراطية" في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.

من جانبها تتهم روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة محاربة الإرهاب في سوريا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أشياء غريبة تحدث في الجنوب السوري في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة من تدريب للجماعات الإرهابية.

المصدر : سبوتنيك