ارهابيو ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي يواصلون تسليم أسلحتهم قبيل إخراجهم إلى شمال سورية

جهينة نيوز

واصل الإرهابيون تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج غير الراغبين بالتسوية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سورية.

وسلمت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حمص وحماة سيارة مركباً عليها راجمة صواريخ وسيارة مزودة برشاش متوسط وقذائف مدفع جهنم وهاون ومدفع إضافة إلى قذائف دبابات ومدفع “ب م ب” مع قذائفه وألغام يدوية وذخائر متنوعة.

وخلال الايام الماضية سلم الإرهابيون 6 دبابات و3 عربات “ب م ب” وعربتي شيلكا وأعداداً كبيرة من مدافع الهاون ومدافع أخرى متنوعة وكميات من القذائف الصاروخية والهاون.

وتجري التحضيرات لإخراج دفعة ثانية من الإرهابيين وعائلاتهم عبر ممر الرستن على اتجاه حماة وذلك بعد أن تم مساء أمس إخراج الدفعة الأولى عبر 62 حافلة ونقلها إلى شمال سورية.

وتم في الأول من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق يقضى بإخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عوائلهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة اليها إضافة إلى فتح الطريق الدولي حمص-حماة وتأمينه من قبل وحدات الجيش.