مقاتلات "ميغ" تدمر مركزاً للمخابرات الأجنبية في درعا!

الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 11:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقاتلات

جهينة نيوز

أغارت طائرات سلاح الجو السوري على مركز للمخابرات الأجنبية قرب مدينة الحارة في محافظة درعا.

ويُظهر الفيديو الذي قامت طائرة مسيّرة بدون طيار بتصويره، تدمير سيارات وبنايات في الموقع الذي قصفته طائرات "ميغ-21" و"ميغ-23" بالقذائف المدفعية غير الموجهة وبالقنابل الجوية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن القيادة السورية وضعت هذه المنشأة تحت مراقبتها بعدما كشفت المعلومات الاستخبارية أنها تحتضن مركزا للاستطلاع الإلكتروني أنشأته مخابرات إحدى الدول الأجنبية لدعم المجموعات المسلحة الإرهابية التي تحتل هذه المنشأة.

وكانت المنشأة تابعة للقوات المسلحة السورية قبل بدء أحداث الحرب.

سبوتنيك


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