الدفاع الفرنسية: سنضرب مجددا إذا استخدمت سوريا الأسلحة الكيماوية!

جهينة نيوز

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن "الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرا ونحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى حال استخدم الحكومة السورية السلاح الكيميائي مجددا" حسب زعمها.

وقالت بارلي في مقابلة إذاعية أجرتها مع محطة "إر تي إل" صباح اليوم الثلاثاء "الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرا"، مؤكدة "نحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى في حال استخدم السلاح الكيميائي مجددا".

ورفضت بارلي الإجابة عن سؤال متعلق بفشل فرقاطتين من أصل ثلاث بتوجيه الضربات العسكرية في سوريا، مكتفية بالقول "إن الضربات أصابت كل أهدافها".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.