تسليم 450 منشأة صناعية لأصحابها بمنطقة مجمع القدم الصناعي

جهينة نيوز

أنهت غرفة صناعة دمشق وريفها امس الاثنين تسليم 450 منشأة صناعية لأصحابها في منطقة مجمع القدم الصناعي بدمشق.

وأشار رئيس الغرفة سامر الدبس إلى الدعم الذي وفرته الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق الصناعية التي حررها الجيش السوري والتي تصل إلى مليارات الليرات بهدف تمكين الصناعيين من إعادة منشآتهم للعمل والإنتاج .

وأكد الدبس أن المطلوب من الصناعيين في منطقة القدم معاودة العمل في منشآتهم خلال فترة أقصاها ستة أشهر مع بحث امكانية توفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت.

وأوضح الدبس أن محافظة دمشق ستبدأ خلال أيام بعمليات إزالة الأنقاض وترحيل الأتربة من المنطقة لتسهيل الوصول إلى كل المحلات والمنشآت وتقديم الخدمات اللازمة إلى جانب قيام لجان بالكشف على المنشآت المتضررة وتقدير حجم الأضرار التي أصابتها والتعويضات المستحقة.

وكانت الغرفة بدأت قبل أيام تسليم الصناعيين منشآتهم ومحلاتهم في منطقة القدم ومنها المجمع الصناعي بهدف الإسراع بإعادة عجلة العمل والإنتاج للمنطقة بعد أن حررها الجيش من الإرهاب.

سانا