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صور لبعض الأسلحة التي سلمها الإرهابيون في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي قبيل إخراجهم إلى شمال سورية
الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 10:20 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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