صور لبعض الأسلحة التي سلمها الإرهابيون في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي قبيل إخراجهم إلى شمال سورية

الثلاثاء, 8 أيار 2018 الساعة 10:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

صور لبعض الأسلحة التي سلمها الإرهابيون في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي قبيل إخراجهم إلى شمال سورية

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