بدءاً من السبت القادم 40 باص نقل داخلي جديد لجنوب دمشق.. و200 باص في الخدمة الشهر القادم!

جهينة نيوز

ما تزال مشكلة النقل الداخلي تؤرق المواطن خلال سنوات الأزمة نظراً لتأثيرات الحرب ونقص أسطول النقل الداخلي الحكومي، فعلى الرغم من التصريحات والأحاديث الرسمية المتكررة عن وجود خطط وتعاقد مع شركات خاصة جديدة لرفد خطوط النقل بالمزيد من الباصات، إلا أنها لغاية تاريخه لم تخفف من معاناة المواطن اليومية في الحصول على وسيلة نقل.

يأتي ذلك بالتزامن مع ركوب البعض من الشركات وأصحاب وسائل النقل موجة استغلال ظروف الأزمة والتحكم بالتعرفة وبعدد الباصات، مستفيدين من الازدحام الكبير الحاصل ونزوج العديد من المواطنين إلى العاصمة، الأمر الذي أدى بالقطاع الخاص بسحب البساط من الجهات المعنية متحكمين بظروفها الصعبة وتأثيرات الأزمة فيها ونقص عدد باصاتها، ليبقى الوضع خلال السنوات الأخيرة من عمر الأزمة كما هو لا زيادة ولا نقصان في عدد الباصات وبتغطية الخطوط، ولا حتى في وجود آليات للتغيير.

في السياق يروي العديد من المواطنين معاناتهم لصحيفة «الوطن» عن غياب المعالجة لأزمة وملف النقل الداخلي في شوارع دمشق، مؤكدين اصطفافهم اليومي طوابير كبيرة لانتظار سرفيس آو باص نقل داخلي يقلهم إلى مكان عملهم، وخاصة شريحة طلاب الجامعات القاطنين في أحياء ريف دمشق.

مضيفين: نحن في هذه الحالة إما علينا الانتظار أحياناً لساعات بانتظار سرفيس أو باص نقل داخلي ممتلئ للضعف، أو نضطر للجوء إلى التنقل عن طريق «التكسي» وهذا ليس باستطاعة الكثيرين، نظراً لعدم التزام سائقي التكسي بالتسعيرة وبتسعيرة العدادات المفروضة، ناهيك عن الازدحام الكبير داخل الباصات بشكل يفوق قدرة استيعاب المركبة والمقاعد المخصصة للركاب.

وفي تصريح خاص للصحيفة كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني عن 40 باص نقل داخلي جديدة بمواصفات حديثة ستوضع في الخدمة بدءاً من السبت القادم لتخديم جنوب دمشق لتتوزع على 3 خطوط معظمها على خط الدوار الجنوبي الذي يشهد ازدحاماً كبيراً، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الباصات لـ50 باصاً أو أكثر خلال الفترة القادمة بموجب العقد الموقع مع إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة التي استقدمت الباصات الحديثة من الخارج.

ولفت ميداني إلى أن 20 بالمئة من مواصفات الباصات الـ40 مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن جميع الباصات حديثة بمواصفات متميزة، منوهاً بأنه لا تعديل على التعرفة على الإطلاق وبأنها ستبقى كما هي عليه في جميع الخطوط.

وأشار عضو المكتب التنفيذي أنه من المتوقع حسب التأكيدات الحكومية تشغيل 200 باص نقل داخلي جديدة في محافظة دمشق خلال الشهر القادم وذلك لرفد جميع خطوط العاصمة بباصات نقل داخلي جديدة لتخفيف الازدحام.

وبيّن ميداني أن عدد خطوط الباصات 26 خطاً، إضافة إلى وجود 52 خطاً للسرافيس، مبيناً أن عدد الباصات الخاصة إضافة إلى الحكومية لا يتجاوز الـ350 باصاً على مختلف الخطوط، كما أن عدد الميكروباصات يقدر بنحور 1200 سرفيس.

هذا وفيما يخص المخالفات توضح محافظة دمشق أنه تم بالتعاون مع فرع المرور وضع دوريات مرور بالقرب من مواقف السرافيس، مشددة على أن يتقدم المواطن بشكاوى إلى تلك الدوريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة أن تعرفة التاكسي محددة أيضاً بالعداد ولا حجة للسائق بعطل العداد.