دولة عربية تطلب عودة طيرانها للمطارات السورية؟

جهينة نيوز

طلبت دولة عربية توضيحًا حول وضع المطارات في سوريا، تمهيدًا لعودة طيرانها الى سوريا.

وبحسب مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للطيران المدني ، فإن "مصلحة الطيران المدني الليبي أرسلت كتابًا تستوضح فيه وضع مطارات سوريا".

ونقل موقع “الاقتصادي” المحلي عن المصدر امس الاثنين ، قوله إن المؤسسة السورية ردت بأن “الأجواء السورية آمنة والمطارات جاهزة لاستقبال الرحلات الجوية”.

وتراجعت حركة الملاحة الجوية في سوريا، على المستوى الداخلي والخارجي، خلال أعوام الازمة السورية، بعد تجميد عدد كبير من دول العالم علاقاتها مع الحكومة السورية ومؤسساتها، إلى جانب العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة.

وكان وزير النقل علي حمود، أعلن في آذار الماضي، بدء تلقي طلبات من شركات الطيران المدني العربية والعالمية، للسماح لها بالعبور في الأجواء السورية، مشيرًا إلى “اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بنجاح عبور الطائرات”.

وشهدت العلاقات بين ليبيا والحكومة السورية في الأشهر الماضية تحسنًا بعد مشاركة تجار ليبيين في معرض “صنع في سوريا”.

وأدت المشاركة إلى اتفاق بين وزير الاقتصاد في الحكومة السورية، محمد سامر الخليل، مع نظيره الليبي في الحكومة المؤقتة، منير عصر، في 19 من شباط الماضي، على فتح خط تجاري بينهما.

ويأتي الخط التجاري لتسهيل شحن وتبادل البضائع والمنتجات التجارية بين البلدين.

ووعدت الحكومة السورية بمنح تسهيلات للتجار الليبيين، تتمثل في مجانية عمليات شحن البضائع لعقود التصدير التي وقعت في المعرض.