باراغواي تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة نهاية الشهر!

جهينة نيوز

أعلن الإحتلال الصهيوني أن دولة جديدة في العالم قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس على غرار الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وذكر المتحدث باسم خارجية الإحتلال إيمانويل نحشون أن رئيس باراغواي، هوراسيو كارتس، سوف يصل الكيان حتى نهاية الشهر الجاري لحضور مراسم افتتاح سفارة بلاده في القدس.

من جانبه، أكد متحدث باسم حكومة باراغواي" أن سلطات بلاده اتخذت قرارا بنقل سفارتها إلى القدس.

وقال المتحدث، إن كارتس يخطط لزيارة الاراضي المحتلة للإعلان عن انتقال سفارة باراغواي إلى القدس في 21 أو 22 مايو ايار.

وسبق أن ذكر الاحتلال الصهيوني أن باراغواي وهندوراس تنويان نقل سفارتيهما إلى القدس، فيما صادق برلمان هندوراس على مشروع قانون خاص بهذا الشأن، لكن الإعلان لم يأت رسميا حول اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية ساحقة لصالح إدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، حيث صوت 128 عضوا لصالح القرار، مقابل تسعة معارضين، بمن فيهم هندوراس.

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