قتلى وجرحى في تصادم قطارين بألمانيا

جهينة نيوز

لقي شخصان على الاقل مصرعهما وأصيب 14 آخرين بجروح في تصادم بين قطارين في ألمانيا، مساء امس الاثنين، كما أعلنت شركة سكك الحديد الألمانية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إن قطار ركاب وآخر مخصصا لنقل البضائع اصطدما ببعضهما البعض في بافاريا على خط حديدي يربط بين إنغولشتات وأوغسبورغ قرب محطة آيخاخ.

من جهته، قال متحدث باسم الشركة لوكالة "DPA" الألمانية إن "هناك أشخاص أصيبوا بجروح بالغة وآخرون جروحهم طفيفة".

ولم تأت الشركة في بيانها على ذكر أي معلومة تتعلق بملابسات الحادث الذي وقع بينما كان القطاران يسيران على نفس الخط الحديدي قرابة الساعة 19:20 بتوقيت ألمانيا (20:20 ت غ).

وقالت الشرطة إنها بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

ووفقا للوكالة الألمانية، هذا ثاني حادث يقع للسكك الحديدية في بافاريا في يوم واحد. حيث لقى شخصان مصرعهما فى وقت سابق من يوم أمس الاثنين عندما اصطدمت سيارة بقطار ركاب عند مزلقان للقطار دون حواجز.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن السيارة اندفعت لمئات الأمتار نتيجة الاصطدام القوي بالقطار. وقتل سائق السيارة والراكب، بينما لم يصب سائق القطار بأذى. وأصيب شخص واحد في القطار.