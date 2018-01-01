أبراج يوم الثلاثاء 2018/5/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/8: لطيف، متوازن، واثق من نفسه، متسلط، عاشق للتنقل، يحيى حياة هنيئة، حنكة وحكمةعلى الأمور، يفكر بالمصالح، متمرد، يحب الجمال، قاسي أحياناً، يبحث بالتفاصيل، يتدخل في الصغيرة والكبيرة، في الأشهر القادمة سفر، قضايا علمية، تغيير محل إقامة، وعودك تتحق في نهاية الصيف، تقلبات على صعيد مشكلة عقارية، يجب أن تنتبه من خسارة مالية و تأخير بالنتائج، دراسة جديدة أو الموافقة على عروض البعض، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم مليء بالطاقة، والحواليك سوف يقتربون منك، تسمع خبر من موقع ايجابي، كن بعيد عن التكبر وقريب من الأصدقاء لأنهم يعطوك المحبة، سوف تلتقي بوجوه جديدة، تفرح لتفهم ودعم قضيتك، أجواء مريحة لتحقق دعوة أو مناسبة جميلة، الأصدقاء والنشاطات واللقاءات والدعوات هي لك مولود الحمل.

الثور: احتمال التعب، ويمكن أن تقع عليك مسؤولية كبيرة ، يجب أن تركز على عملك وعلاقاتك بالمسؤولين، اليوم الرغبة منك لتثبت جدارتك، بما أن يوجد مراقبة عليك تقدر على أن تحافظ على سمعة طيبة، أنت مغامر من الدرجة الاولى ولا تحسب حساب للغرباء، يجب أن تنتبه جيداً لمحيطك بمطلق الأحوال، المغفرة والتفاهم تعطيك نتائج ايجابية، وانتبه ع كلامك، وللبعض زيارة طبيب أو نزلة أسواق أو تعامل مع وجه غريب مولود الثور.

الجوزاء: اليوم مبسوط، اتصالات سفر، يفرض تخطيط جيد باختيار المكان الذي يفكر أن يسافر عليه أو إلى أماكن تحب زيارتها، ما تنجزه اليوم سوف يكون له انطلاقة مهمة لتطوير أكثر شيء في الأيام القادمة، يجب أن تنتبه على نفسك من التعاطي المباشر، احتمال اليوم أن تتعرض لنصائح أو تستضم بسلطة أحسن من سلطتك، لذلك اليوم المصداقية تعطي نتيجة جيدة، اليوم نجاح ونشاطات واتصالات أو بيع وشراء لك أو للبعض عندهم ربح، وللبعض قضايا أو معتقدات أو أوراق تتعلق بالقانون أو استقبال زوّار مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم لديك بداية جديدة لكل خطواتك وخاصةً على صعيد أمورك المالية، أو يمكن اليوم أحداث وذكريات قديمة تفكر فيها، لا تنجر وراء انتقادات الآخرين، انتبه لا تورط نفسك في مجالات مالية وأنت لم تعمل لها حساب، بكل الأحوال يوجد انفراجات تخرج من الأمور السلبية، دع الأمور التافهة بعيدة عنك، وفكّر اليوم كيف تعوض وكيف سوف تنتبه على صحتك وكيف تنتبه على مالك لأن اليوم عندك استحقاقات وأموال مشتركة من قرض من بنك أو يمكن فواتير أو بورصة تأمين لك مولود السرطان.

الأسد: حاول أن تتقاسم الرأي مع الشريك سواءً في شؤون عمل أو على صعيد عاطفي، يمكن اليوم قاسي نوعاً ما، لكن عليك أن لا تتهور و تتصرف بحكمة، حاول أن تأخذ وتعطي والأفضل أن تتعامل بتعاون، ولا تنفعل على الأشياء التي لا يحبها الطرف الآخر، لا داعي لخوض معركة أو تحدي، ولا تنسى العين مغرفة الكلام، ومنها تعرف مَن عدوك ومَن صديقك، لا تنسى اليوم أن تجند الطرف الآخر لك مولود الأسد.

العذراء: اليوم تتسارع الأحداث وتحمل لك الفترة تأجيل للبعض أعمال اليوم تطلب مساعدة لأن الظروف ليست لصالحك، لكن يوجد بعض التشويش والضغط والتنقل لأكثر من مكان، اليوم لهذا السبب يجب أن تنتبه على صحتك وابتعد عن الحزن لأنه لا يوجد مبرر له، لكن يجب أن تنتبه على ظهرك، اليوم الكل يريدك ولديك كثير من العمل مولود العذراء.

الميزان: اليوم وضعك مستقر، احتمال أن تحمل لك هذه الفترة اتفاق بينك وبين أحد الأشخاص، لديك أخبار بانتظارك، تمارس سهرة بتفاؤل، أيضاً تشهد لأحد الأولاد فرحة أو اتصال لكي تلتقي بأشخاص قريبين إلى قلبك، الحظ معك والحب من حواليك تقدر أن تمارس هواية محببة ومفيدة وتشارك بمنافسة، ومن ناحية مالية وعاطفية ممكن أن يلعب الحظ دور كبير، تمضي وقت سعيد و تسلية مولود الميزان.

العقرب: احتمال أن تحمل لك هذه الفترة احراج وبعض العقبات على الصعيد العائلي، أو تدخل بنقاش وتحل مشاكل عائلية، حاول أن تقدم حفلة عائلية غير رسمية أو تعمل جمعة لتزيح عنك الغيمة السوداء، حاول أن تروّق اليوم لأن أي تصرف مؤدي سوف يكسبك نقاط ايجابية، ولا تتسرع بقرارات، يمكن أن يكون للبعض تصليح سيارة أو تصليحات على صعيد المنزل، يوجد عندك اليوم معاملات يجب أن تمشي فيها يمكن أن تكون في عقار أو تصليحات أو في هم عائلي يشغلك مولود العقرب.

القوس: اليوم جميل للتنقلات لرحلات لاتصالات أيضاً لبيع وشراء، فكّر بالطرق التي تنهي فيها أعمالك و تترك انطباع جميل عنك، اليوم أي مقابلة ناجحة، اليوم تعزز علاقاتك مع أخوة أو جيران، وسوف تستفيد من نيتهم الطيبة اتجاهك، انتبه من أحد أن يحرّف أقوال عن لسانك، وإذا عندك مشكلة اذهب للشخص ولا تستعمل واسطة، اليوم جميل استغله مولود القوس.

الجدي: مقومات النجاح موجودة، تواجه مصاريف اصافية لم تعمل لها حساب، قلل مصروف، احتمال تعاني من ضغط مالي أو يمكن أن تحصل على ربح من دين أو تعويض رغم التناقضات، احتمال أحد الأشخاص يلعب دور كبير بحياتك، يوم ناجح واضح نهارك وطاقة ونشاظ لك مولود الجدي.

الدلو: القمر عندك اليوم رائع لتقوم بمناقشة وتخطط ولديك القدرة على أن تتجاوز الصعوبة، اليوم أنت محبوب من قبل المحيطين، تشعر تدريجيا ًبأن الجو العام لصالحك، نهارك جميل لتطلع من ظلمة النفق وتلمس تقدم، بكل الأحوال سوف تسمع خبر يسعدك لكي تفتح صفحة جديدة و تأخذ دفعة للأمام مولود الدلو.

الحوت: أنت اليوم لست على بعضك مشوش ومضطرب وقلق وعندك بعض الاحراج و بعض العقبات سوف تسبب لك العصبية، وتصبح عصبيتك تنطلق لأقل سبب، حاول أن تترك روابط جأشك قوية ولا تنسى أن الدهر دولاب والأيام قلّابة، ووفّر طاقتك لوقت آخر، واليوم بالذات كن حريص على أغراضك، والدخول بالمجهول ممنوع لك مولود الحوت.