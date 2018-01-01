البيت الأبيض: ترامب يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا

جهينة نيوز

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه، اليوم الاثنين، رئيسا للاتحاد الروسي، معربا عن أمله في تحسين العلاقات بين البلدين في أقرب وقت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرس، خلال مؤتمر صحفي، مجيبة عن سؤال حول رد ترامب على تولي بوتين منصب الرئيس الروسي للفترة الرابعة: “إن الرئيس يهنئه ويتطلع بفارغ الصبر إلى إقامة علاقات جيدة مع روسيا”.

وأدى بوتين، في وقت سابق من اليوم، اليمين الدستورية في الكرملين خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا لفترة رابعة مدتها 6 سنوات.