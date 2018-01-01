الدفعة الاولى من مسلحي ريف حمص الشمالي تنطلق باتجاه جرابلس

جهينة نيوز

تنفيذا لاتفاق التسوية الذي تم في 1 ايار والقاضي باخراج مسلحي ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي مع عائلاتهم الى الشمال السوري، انطلقت مساء اليوم الدفعة الاولى الى مدينة جرابلس في ريف حلب.

وافادت مصادر ميدانية لجهينة نيوز، بان حوالي 100 حافلة تقل اكثر من 3000 مسلح مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي انطلقت، مساء اليوم، من نقطة التفتيش الكائنة بالقرب من جسر الرستن بريف حمص الشمالي باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب.

وأضافت المصادر، أن مجموعة كبيرة من قوى الأمن السوري والشرطة الروسية بالاضافة الى طواقم من الهلال الاحمر العربي السوري تقوم بمرافقة الحافلات الى نقطة التبادل في الشمال السوري.

هذا وستستمر عملية اخراج المسلحين من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي حتى مطلع الاسبوع المقبل.