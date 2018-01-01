البيت الأبيض يعلن قائمة الوفد الأمريكي المشارك في مراسم نقل السفارة إلى القدس

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 22:06 | سياسة, عالمي

البيت الأبيض يعلن قائمة الوفد الأمريكي المشارك في مراسم نقل السفارة إلى القدس

جهينة نيوز:

أعلن البيت الأبيض الاثنين قائمة الوفد الأميركي الذي سيشارك في افتتاح السفارة في القدس و التي خلت من اسم الرئيس دونالد ترامب

و تضم القائمة كلا من نائب وزير الخارجية جون سوليفان ووزير الخزانة ستيفن منوشن إلى جانب إيفاكا ترامب وجاريد كوشنر و ومساعد الرئيس جيسون غرينبلات. .

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

و سجلت كاميرات صحفية عديدة ظهور لافتات على أحد الطرق في مدينة القدس المحتلة، مكتوب عليها "السفارة الأميركية" تمهيدا لنقلها رسميا في 14 آيار الجاري


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