المشنوق يعلن النتائج الرسمية للانتخابات اللبنانية باستثاء محافظة عكار

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 22:02 | سياسة, عربي

المشنوق يعلن النتائج الرسمية للانتخابات اللبنانية باستثاء محافظة عكار

جهينة نيوز:

أعلن وزير الداخلية اللبناني ​نهاد المشنوق​ نتائج الانتخابات اللبنانية باستثناء محافظة عكار التي قال انها بحاجة الى عدة ساعات لاعلان النتائج ( لان هناك اعادة فرز يدوي بعد خلاف بين المندوبين)، وغدا سيتم ارسالها الى رئيس ​المجلس النيابي​ ورئيس ​المجلس الدستوري​

و أشار المشنوق إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية ستكون على موقع الوزارة الإلكتروني خلال 48 ساعة.

واوضح انه "عمليا بدأنا فترة سياسية جديدة، والانتخابات حصلت بأقل اخطاء ممكنة، لا ننكر وجود بعض الشوائب في ظل القانون الجديد لكن المهم أننا أنجزنا هذه الانتخابات".


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