صورة لأردوغان على موقع وكالة الأناضول تتسبب بأزمة في تركيا

جهينة نيوز

تسببت صورة نشرتها وكالة الأناضول التركية الرسمية لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في إحداث جدل كبير، حيث يظهر خلف رأس أردوغان هلال العلم التركي، وكأنه “قرنان”.

التقطت الصورة للرئيس أردوغان من قبل وكالة الأناضول خلال احتفال مستشفى “شهير” في مدينة قيصري، الذي حضره أردوغان أمس الأحد.

و أثارت الصورة موجة كبيرة من الجدل، مما دفع الوكالة إلى حذفها، الأمر الذي أعاد للأذهان الأزمة التي ظهرت خلال العام الماضي بسبب نشْر مجلة “Strern” الألمانية صورة مشابهة لأردوغان وخلفه هلال العلم التركي يشكل قرنين، ووضعتها غلافًا لعددها.