مسافر يدفع رسوم إضافية بسبب "طول اسمه"

جهينة نيوز:

أعلنت الخطوط الجوية التايلاندية أنها سدّدت تعويضاً لراكب حصّلت الشركة منه رسوماً إضافية بسبب طول اسمه.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" تحصيل رسم إضافي من الراكب، الذي لم تُكشف هويته، في مكتب تسجيل الدخول بعد أن قال موظفو الخطوط الجوية إن الاسم الموجود في تذكرته لا يُطابق الاسم الموجود على جواز السفر.

وقال الراكب إنه لم يتمكن من إدخال اسمه بالكامل بسبب حد معين لعدد الأحرف المسموح بإدخالها على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية التايلاندية عند الحجز، وأن اسمه يفوق الحد المسموح به.

ودفعت الخطوط الجوية التايلاندية تعويضاً للرجل مقابل الرسوم الإضافية التي حُصلت منه، وقالت إنها تنفذ خطوات لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة ويوات بيوايروج عبر "فيسبوك": "نعتذر عن الإزعاج لأن نظام الحجز عبر الإنترنت يسمح بحد أقصى 25 حرفاً لكل اسم أول واسم العائلة عند حجز تذكرة"