ايران حول الانتخابات البرلمانية ..لبنان أنموذج جيد في الديمقراطية 

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 19:51 | سياسة, عالمي

ايران حول الانتخابات البرلمانية ..لبنان أنموذج جيد في الديمقراطية 

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 'بهرام قاسمي'، 'ان لبنان بلد مستقل وان المسيرة الديموقراطية آخذة بالتقدم نحو الأمام بشكل جيد في هذا البلد ويعد لبنان أنموذجا جيدا للكثير من دول المنطقة'.

وفي معرض تطرقه الى اقامة الإنتخابات البرلمانية في لبنان أضاف قاسمي اليوم الإثنين في مؤتمره الصحفي، ان مبدأ الإنتخابات مبدأ مبارك وكل ما يصوت عليه الشعب اللبناني وأي حكومة ينتخبها غالبية الشعب اللبناني ستكون مدعومة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وستتعاون إيران معها.

وأكد قاسمي ، 'اننا نتوجه بالتهاني والتبريكات الى الحكومة اللبنانية الجديدة وأي من الأشخاص الذين يتمكنون من إستقطاب آراء الشعب اللبناني وسنعمل بالتأكيد على التعاون معهم'.


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