الأخطاء التحكيمية في " كلاسيكو الأرض " محط اهتمام الصحافة الإسبانية

جهينة نيوز:

أبرزت الصحافة الرياضية الإسبانية الصادرة اليوم الإثنين، الأخطاء التحكيمية التي وقعت خلال "كلاسيكو الأرض" الذي انتهى بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الجولة 36 بالليغا.

وكتبت صحيفة ماركا: "ركلة جزاء مستحقة لم تحتسب" رفقة صورة لاعتراض لاعب برشلونة جوردي ألبا للبرازيلي مارسيلو بشدة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

وتابعت: "البرسا استغل خطأين تحكيميين ليحافظ على عدم تعرضه للهزيمة مطلقاً هذا الموسم".

وأوردت الدورية المدريدية أيضاً صورة جانبية لتدخل عنيف من جانب سواريز أمام رافائيل فاران، قبل تسجيل الأوروغوياني الهدف الثاني لبرشلونة، لتؤكد أن خطأ الحكم، الذي لم يقرر اتخاذ قرار بشأن تصرف مهاجم البرسا، جاء على حساب النادي الملكي.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة آس: "كلاسيكو عظيم وتحكيم متدن" مع صورة للحكم أثناء رفع بطاقة صفراء لسواريز وسرجيو راموس بعد مشادة بين اللاعبين.

وأوردت الدورية المدريدية في أعلى الصفحة الرئيسية تصريح المدير الفني للريال مدريد زين الدين زيدان الذي قال: "كان هناك قليل من كل شيء، لكن كان التحكيم صعباً".

وفي الجزء المقابل من الصفحة، قال مدرب البرسا، إرنستو فالفيردي: "حتى الآن لا توجد تقنية تحكيم عبر الفيديو المساعد (var) وحتى إن لم تستخدم، فإننا سنظل نلعب".

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو بخط كبير "أبطال لا يهزمون" على صورة للاعبي البرسا أثناء الاحتفال عقب المباراة بعدم الهزيمة مطلقاً في الموسم الحالي.

وذكرت الدورية الكاتالونية في عنوان بأعلى الصفحة أن "البرسا حقق التعادل بهدفي لويس سواريز وليو ميسي رغم غياب لاعب"، مبرزة في عنوان مواز أن "الحكم طرد سيرجي روبرتو وأثار قلق الفريقين بقرارات خاطئة".

ونشرت صحيفة سبورت صورة للأرجنتيي ليو ميسي خلال عناق سواريز عقب تسجيل الهدف الثاني في شباك الملكي بعنوان كبير "فخر البطل".

وكتبت الجريدة الكاتالونية أن "البرسا تجاوز طرد سيرجي روبرتو ووقع على تعادل بطعم الفوز".

وذكرت أيضاً أن "الجهاز الفني لبرشلونة نظم ممراً شرفياً للاعبي الفريق الكاتالوني" عقب الكلاسيكو بعدما حسم لقب الليغا.

وبهذا التعادل المثير، واصل برشلونة سلسلة "اللاهزيمة" في منافسات الليغا.

المصدر إفي