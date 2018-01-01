اكتشاف مصدر جديد لأوميغا-3

جهينة نيوز:

أكد علماء من جامعة ستيربنج أن مصدر الأحماض الدهنية أوميغا-3 الضرورية للحفاظ على الصحة، ليس الأسماك وحدها، بل يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى.

وقد أجرى الخبراء دراسة علمية بينت نتائجها أنه يمكن الحصول على الأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا-3 من أجسام العديد من اللافقاريات والرخويات والشعاب المرجانية والقشريات التي تعيش في البيئة البحرية وليس من الأسماك فقط، لأن هذه الكائنات لها جينوم خاص يرتبط نشاطه بإنتاج إنزيم يساهم في تركيب الأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا-3.

وتعيد أحماض أوميغا -3 بناء الطبقة الدهنية وأغشية الخلايا، وبفضل هذه الخاصية تتحسن حالة الأوعية الدموية والشرايين، وتساهم بنشاط في تنظيف الأوعية الدموية من الكوليسترول.