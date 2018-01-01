«يويفا» يكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إن الحكم الصربي ميلوراد مازيتش سيدير مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وليفربول في 26 أيار (مايو) على الملعب الأولمبي في كييف بحسب وكالة رويترز .

ويبلغ مازيتش من العمر 45 عاماً وهو حكم دولي منذ 2009. وأدار أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم. كما أدار نهائي كأس القارات العام الماضي بين تشيلي وألمانيا وكذلك مباراة كأس السوبر الأوروبية 2016 بين ريال مدريد واشبيلية.

وسيساعد مازيتش مواطناه ميلوفان ريستيتش وداليبور ديورديفيتش وسيكون الفرنسي كليمو توربين الحكم الرابع.

وسيدير الهولندي بيورن كوبرس نهائي الدوري الأوروبي بين أولمبيك مرسيليا وأتليتيكو مدريد في 16 أيار (مايو) في ليون الفرنسية.

وستكون هذه المباراة النهائية الثانية في الدوري الأوروبي التي يديرها الحكم الهولندي بعد موقعة تشلسي وبنفيكا في 2013.