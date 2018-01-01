بوتين يرشح مدفيديف لمنصب رئاسة الوزراء

جهينة نيوز

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مقترحا إلى مجلس الدوما الروسي، يرشح فيه دميتري مدفيديف، لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وجاء في بيان للكرملين: "طبقا للنقطة "أ" من المادة 83 والمادة 111 من دستور روسيا الاتحادية، رشح الرئيس، دميتري مدفيديف، للحصول على موافقة مجلس الدوما، لتعيينه رئيسا لحكومة روسيا الاتحادية".

وأعلنت الدائرة الإعلامية للحكومة الروسية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الروسية الحالية قدمت استقالتها، بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في الكرملين.

وقال فلاديمير بوتين، خلال حفل تنصيبه رئيسا لروسيا، اليوم الاثنين 7 أيار/ مايو، إن الهدف الرئيس من حياته وعمله، كما كان سابقا، هو خدمة الشعب والوطن.

وشكر بوتين المواطنين على دعمهم الصادق له في الانتخابات الرئاسية واعتبرها أصوله السياسية الضخمة ودعمه المعنوي.