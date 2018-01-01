تدهور أسهم «ار فرانس» في باريس بعد استقالة رئيسها التنفيذي

جهينة نيوز:

هبطت أسهم شركة الخطوط الجوية الفرنسية «ار فرانس» 13 في المئة في بورصة باريس اليوم (الاثنين)، على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جان مارك جاناياك الجمعة الماضي، بسبب خلاف في شأن الرواتب.

واستقال جاناياك من منصبه رئيسا للشركة الام «ار فرانس كاي ال ام»، الجمعة الماضي بعدما رفض الموظفون عرضاً أخيراً قدمه اليهم ويقضي برفع الرواتب بنسبة سبعة في المئة خلال أربع سنوات.

وسجل سهم «ار فرانس» في بورصة باريس 7.08 يورو في اولى التعاملات الصباحية، بتراجع يقارب 13 في المئة.

ومن المقرر ان يبدأ الموظفون اليوم، اضرابا يستمر 14 يوماً للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 5.1 في المئة هذا العام، مع تعافي الشركة من سنوات من الخسائر واعادة الهيكلة.

وكان وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير حذر أمس، من ان استمرارية الشركة معرضة للخطر بعد استقالة جاناياك.

وقال الوزير لقناة «بي اف ام» الاخبارية: «ادعو الجميع الى أن يكونوا مسؤولين: الطواقم والموظفون الارضيون والطيارون الذين يطلبون زيادات غير مبررة للرواتب»، مضيفا «كونوا مسؤولين. ان استمرارية ار فرانس معرض للخطر».

المصدر رويترز