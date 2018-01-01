وزير إسرائيلي يهدد باغتيال الرئيس الأسد و ايران ترد ؟!

جهينة نيوز:

أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، أن إسرائيل عاجزة عن اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بيغي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" تعليقاً على كلام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الذي صرح أن بلاده ستقضي على الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بنظامه في حال استمراره السماح لإيران بالعمل من سوريا، بأن "إسرائيل لا تقدر أن تفعل شيئا، ولا تسطيع القيام بهذا الأمر لأن وجودنا الاستشاري في سوريا شرعي وبطلب من الحكومة السورية". وتابع "إسرائيل عاجزة، ولا تستطيع اغتيال الأسد"

و كان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، هدد الرئيس السوري بشار الأسد بـ"إنهاء نظامه"، في حال سمح لإيران بمهاجمة إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع موقع YNet، الإثنين.

وقال شتاينتز: "إذا سمح الأسد لإيران بأن تجعل من سوريا قاعدة عسكرية ضدنا، وأن تهاجمنا (إيران) من الأراضي السورية، عليه أن يعلم أن هذه ستكون النهاية، نهاية نظامه ونهايته"، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير الإسرائيلي في تعليقه على اللقاء المرتقب والذي سيجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "على الجميع أن يعلم أن لدينا خطوط حمراء وإذا أراد أحد ان يُبقي على الأسد في السلطة، فعليه أن يخبره بضرورة منع الصواريخ وطائرات "الدرون" من مهاجمة إسرائيل".

المصدر وكالات