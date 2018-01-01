وزير خارجية بريطانيا يناشد ترامب: لا تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران!

جهينة نيوز

ناشد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يقرر إنهاء الاتفاق النووي الإيراني قائلا إن الاتفاق به نقاط ضعف لكن يمكن حلها مع الوقت.

وكان ترامب قال إنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية عن إيران بحلول 12 مايو أيار ما لم يصلح حلفاؤه الأوروبيون ”العيوب“ التي ينطوي عليها الاتفاق الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية.

وما زالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق كما هو لكنها ترغب في بدء محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها النووية بعد عام 2025، عندما ينتهي العمل ببنود رئيسية في الاتفاق، وكذلك دور إيران في أزمات الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن.

وكتب جونسون في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز عن الاتفاق النووي يقول ”به نقاط ضعف بالتأكيد، لكنني مقتنع أن بالإمكان إصلاحها“ وأضاف ”وفي هذه اللحظة تعمل بريطانيا مع إدارة ترامب وحلفائنا الفرنسيين والألمان لضمان إصلاحها“.

وبدأ جونسون زيارة تستمر يومين للولايات المتحدة يوم امس الأحد في محاولة لإقناع إدارة ترامب بعدم التخلي عن الاتفاق ومن المقرر أن يجتمع مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وجون بولتون مستشار الأمن القومي لكنه لن يلتقي بالرئيس الأمريكي نفسه.

وقال جونسون إنه لا يرى ميزة في خسارة ”القيود“ التي يفرضها الاتفاق على طموحات إيران النووية موضحا أن طهران ستكون المستفيد الوحيد من الخروج من الاتفاق.

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كذلك لحمل ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنه جنون وحذر ماكرون من أن ذلك قد يشعل حربا.

وكتب جونسون يقول ”في هذا المنعطف الحساس سيكون من الخطأ الانسحاب من الاتفاق النووي ورفع القيود التي يفرضها على إيران“.

وأضاف ”أعتقد أن الابقاء على القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامج إيران النووي سيسهم كذلك في التصدي لسلوك إيران العدواني في المنطقة. أنا على ثقة من أمر واحد: كل بديل متاح أسوأ. المسار الأكثر حكمة سيكون تحسين القيود بدلا من كسرها“.