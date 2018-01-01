الدولار يعاود الصعود صوب أعلى مستوى في 2018

جهينة نيوز:

عاود الدولار الارتفاع صوب أعلى مستوياته في 2018 اليوم (الاثنين)، مع استمرار رهان المستثمرين على أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز العملة الأميركية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، 0.2 في المئة إلى 92.749، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوى له منذ بداية 2018 البالغ 92.9 الذي سجله الجمعة الماضي.

وصعد الدولار بقوة في الأسبوعين الأخيرين بعدما أقبل المستثمرون على تصفية مراكز مدينة والمراهنة على صعود العملة بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وظهور بوادر على تحسن أداء الاقتصاد مقارنة مع مناطق أخرى.

وانخفض اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1927 دولار، ليقترب من أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 1.1910 دولار الذي سجله الجمعة الماضي.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.3543 دولار، ليقبع بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه الثلثاء عند 1.3487 دولار. وهبط الاسترليني في الأسبوعين الأخيرين مع تغيير المستثمرين توقعاتهم بخصوص رفع أسعار الفائدة في اجتماع «بنك انكلترا المركزي» الخميس المقبل.

وارتفع الدولار 0.1 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 109.22 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 110.05 ين.

المصدر رويترز