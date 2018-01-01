هاني رمزي ينسحب من سباق الدراما الرمضاني لسبب صادم!

الإثنين, 7 أيار 2018 الساعة 13:56 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هاني رمزي ينسحب من سباق الدراما الرمضاني لسبب صادم!

جهينة نيوز:

في مفاجأة غير متوقعة، أعلن النجم هاني رمزي إنسحابه من السباق الرمضاني بعدما كان من المقرر أن يتواجد من خلاله ببرنامج للمقالب كما اعتاد الجمهور منه لمدة ثلاث سنوات متتالين.

وكشف الممثل المصري عن السبب الذي دفعه لإتخاذ هذا القرار وكتب من خلال حسابه على "فيسبوك": "نظراً لتسريب فكرة برنامج المقالب لهذا العام واحتراماً للمشاهدين وحتى لا يكون مفبركاً فقد قررت الإنسحاب من رمضان هذا العام".

وقد أثارت تغريدته ضجة كبيرة بين متابعيه وانقسمت التعليقات بين من صدق كلامه ومن اعتبر أن ما كتبه حيلة يعتمدها ليخدع جمهوره وضيوفه، كذلك طالب البعض الآخر بكتابة تفاصيل أكثر عن كيفية تسريب فكرة البرنامج.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا