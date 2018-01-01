تمهيداً لنقلها رسمياً ..لافتات "السفارة الأميركية" تظهر في شوارع القدس

جهينة نيوز:

تمهيدا لنقل السفارة الأمريكية رسمبا في 14 آيار الجاري إلى القدس المحتلة سجلت كاميرات صحفية عديدة ظهور لافتات على أحد الطرق في مدينة القدس المحتلة، مكتوب عليها "السفارة الأميركية" .

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن ثلاث لافتات تم وضعها على أحد طرق القدس مكتوب عليها "السفارة الأمريكية"، اليوم الاثنين.

وأشار الشاهد، إلى أن اللافتات، تولى عمال تركيبها، وكانت مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعبرية والعربية.

وأوضح أنه تم وضع تلك اللافتات بالقرب من مبنى تابع للقنصلية الأميركية جنوبي القدس، الذي يبدو أنه سيكون مقرا للسفارة، بعد نقلها رسميا يوم 14 أيار (مايو) الجاري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتباره القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وسط انتقادات دولية واحتجاجات فلسطينية ودولية عديدة، كما أعلن أيضا أنه قد يزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأميركية فيها.