مروحية عروس تتحول إلى كرة لهب في ليلة زفافها و المفاجأة فيما حصل !

جهينة نيوز:

تحول حفل زفاف في مدينة سان باولو البرازيلية إلى كارثة عندما حاولت العروس أن تهبط إلى الحفل بطائرة هليكوبتر، لكن المروحية تحطمت، واشتعلت فيها النيران لتصبح كرة ساطعة من اللهب أمام المدعوين المذعورين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المفاجأة في تمكن العروس من الهروب و النجاة بطريقة مثيرة بعد تحطم الطائرة، السبت الماضي، لتصر هي وعريسها على إتمام الحفل.

وأظهر مقطع مصور مروع النيران المشتعلة في الهليكوبتر، بينما نقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "غلوبو" البرازيلي أن أحدا من الأشخاص الـ4 الذين كانوا بصحبة العروس لم يصب بجروح بالغة.

وتمكن جميع الركاب من الخروج من الطائرة قبل أن تنفجر، واستدعى القائمون على الحفل رجال الإطفاء الذين كانوا يباشرون عملهم في الوقت الذي استأنف فيه العريس والعروس حفل زفافهم.